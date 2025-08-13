Economia Vendas no comércio brasileiro registram queda pelo terceiro mês seguido

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

No acumulado no primeiro semestre deste ano, as vendas registraram alta de 1,8% Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

As vendas no comércio varejista brasileiro caíram 0,1% em junho na comparação com o mês anterior. Esse foi o terceiro resultado seguido no campo negativo, após o índice registrar -0,4% de variação em maio e -0,3% em abril.

Com isso, a média móvel foi de -0,3% no trimestre encerrado em junho. Já o acumulado no primeiro semestre deste ano fechou em 1,8% e, nos últimos 12 meses, em 2,7%. Na comparação com junho de 2024, houve alta de 0,3% no volume de vendas.

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, materiais de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas caiu 2,5% em junho ante maio, e o primeiro semestre fechou em 0,5%.

Os dados são da PMC (Pesquisa Mensal de Comércio), divulgada nesta quarta-feira (13) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em junho, houve variações negativas no volume de vendas em cinco das oito atividades do comércio varejista na comparação com maio: equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-2,7%), livros, jornais, revistas e papelaria (-1,5%), móveis e eletrodomésticos (-1,2%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-0,9%), hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,5%).

Os resultados positivos ficaram por conta de outros artigos de uso pessoal e doméstico (1%), tecidos, vestuário e calçados (0,5%) e combustíveis e lubrificantes (0,3%).

Vendas no comércio brasileiro registram queda pelo terceiro mês seguido

