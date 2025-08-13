Quarta-feira, 13 de agosto de 2025
13 de agosto de 2025
Em outro acidente na BR-116, um homem de 30 anos morreu após uma colisão envolvendo dois caminhõesFoto: PRF/Divulgação
Um jovem de 18 anos e outros dois de 19 morreram, na madrugada desta quarta-feira (13), em um acidente no quilômetro 247 da BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), eles estavam em um Chevrolet Classic, com placas de Campo Bom, que colidiu contra uma mureta, no sentido Interior-Capital, por volta das 3h45min.
Todas as vítimas prestavam serviço militar no 18º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército de Sapucaia do Sul. Outros dois ocupantes do veículo ficaram feridos e foram hospitalizados em estado grave. As causas da tragédia serão investigadas.
Outro acidente
Ainda na BR-116, no quilômetro 251, também em São Leopoldo, um homem de 30 anos morreu após uma colisão envolvendo dois caminhões no sentido Capital-interior, por volta das 4h20min desta quarta. Ele era passageiro de um dos veículos.
Os dois acidentes provocaram bloqueios de faixas e congestionamentos na rodovia.
