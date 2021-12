Mundo Extinção de processos abre caminho para volta do rei Juan Carlos à Espanha

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Nos últimos meses, Juan Carlos, de 83 anos, teve sorte. Vários casos contra ele foram arquivados ou esclarecidos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na Casa Lucio, um restaurante antigo perto do palácio real em Madri que o rei emérito Juan Carlos I costumava frequentar, as pessoas conversavam em uma tarde recente sobre o possível retorno do monarca que caiu em desgraça. Javier Blázquez, cuja família é proprietária do restaurante, disse estar pronto para receber de volta seu convidado favorito.

Em 2014, após uma série de escândalos, o rei por quase 40 anos abdicou ao trono. Quando os promotores começaram a investigar suas finanças, ele desapareceu misteriosamente em 2020 e ressurgiu semanas depois nos Emirados Árabes Unidos, onde os promotores espanhóis não puderam entrar em contato com ele.

Mas, nos últimos meses, Juan Carlos, de 83 anos, teve sorte. Vários casos contra ele foram arquivados ou esclarecidos, levando alguns espanhóis a ligarem para ele pedindo que voltasse para casa sem medo de passar o resto de sua vida na cadeia. “Estou feliz por ele voltar”, disse Blázquez. “O reinado de Juan Carlos trouxe a mais longa era de paz e prosperidade para a Espanha.”

Foi uma acentuada queda em desgraça para um monarca que era amado pelos espanhóis com o tipo de adoração que muitos britânicos reverenciam a rainha Elizabeth II. Ele recebe créditos por restaurar a democracia espanhola e unir o país depois que o ditador Francisco Franco, morto em 1975, o nomeou como seu sucessor.

As coisas começaram a melhorar para o rei emérito quando promotores na Suíça disseram recentemente que desistiriam de um caso de lavagem de dinheiro contra Juan Carlos que envolvia propinas para uma linha ferroviária de alta velocidade na Arábia Saudita e para uma empresa espanhola. Outra investigação na Espanha foi interrompida este ano depois que Juan Carlos pagou mais de € 5 milhões em impostos atrasados em 2020 e 2021.

E os promotores espanhóis dizem que veem pouca esperança de sucesso em uma série de casos de corrupção remanescentes porque o suposto delito ocorreu antes da abdicação, quando Juan Carlos tinha imunidade de acusação.

“É lógico que ele venha e fique aqui”, disse Felipe González, ex-primeiro-ministro da Espanha, este mês.

O atual primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, disse recentemente que a família real não o consultou sobre um possível retorno e que Juan Carlos ainda “precisa dar uma explicação” para seus escândalos, embora não esteja claro o que isso implicaria.

Um porta-voz da família real não respondeu a um pedido de comentário.

Iñaki Gabilondo, um jornalista espanhol que passou décadas como âncora nos principais programas de notícias do país, disse que parece fora de questão uma autorização para Juan Carlos retornar à Espanha: o fato de que ele teve de fugir do país e pagar milhões em impostos atrasados causou danos permanentes a ele e à sua família.

“Ele pode estar livre da lei, mas sua reputação foi deixada completamente manchada”, disse Gabilondo.

Juan Carlos já teve amplo apoio em todo o espectro político, refletido em um antigo lema espanhol que diz: “Não sou um monarquista, sou um Juan Carlista”.

Muito dessa boa vontade é histórica.

Embora designado como herdeiro de Franco, Juan Carlos evitou em grande parte o legado do ditador e secretamente se reuniu com políticos da oposição para planejar a transição da Espanha para uma democracia.

Em 1981, quando soldados espanhóis irromperam no Congresso com armas, Juan Carlos foi à televisão para denunciá-los, um movimento que teve o crédito de encerrar o golpe e salvar a democracia espanhola.

Por anos, Juan Carlos parecia estar comandando um novo tipo de monarquia, disse Gabilondo.

“Era para ser a coroa sem as armadilhas da corte”, disse ele, acrescentando que muitos esperavam que o reinado de Juan Carlos fosse sem a extravagância e as intrigas palacianas típicas de outras monarquias.

Mas, para alguns, os escândalos de corrupção e as notícias de que ele pode voltar praticamente impune mancharam a imagem de Juan Carlos e de toda a família real, especialmente de seu filho, Felipe VI, o atual rei da Espanha.

“Qualquer outra pessoa que ocupe a mesma posição pode simplesmente fazer a mesma coisa”, disse Ione Belarra, ministro dos Direitos Sociais da Espanha, que pertence ao partido Podemos.

Luis Galán Soldevilla, especialista em direito da Universidade de Córdoba, disse que o desafio para os promotores não é apenas construir casos complicados que cruzam as fronteiras internacionais, mas também o fato de o alvo ser um ex-chefe de Estado. As informações são do jornal The New York Times.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo