Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2021

Os governos de vários países retomaram restrições rígidas e tentam acelerar a vacinação com doses de reforço. (Foto: Reprodução)

A cidade chinesa de Xi’an anunciou que moradores estão proibidos de dirigir carros particulares, em um esforço para controlar o maior foco de coronavírus do país em 21 meses. A cidade histórica, que impôs confinamento na última quinta-feira de seus 13 milhões de habitantes, enfrenta uma nova onda de contágios.

Além das medidas mais rígidas de controle social, autoridades organizam testes em massa contínuos em toda a população.

Desde segunda-feira, a circulação de veículos particulares está proibida, exceto para ajudar nos trabalhos de controle da doença, anunciaram as autoridades. A polícia e funcionários da área de saúde devem “inspecionar de maneira rigorosa” os carros. Os infratores podem ser condenados a 10 dias de detenção e ao pagamento de multa de 500 iuans (R$ 443).

Desde a semana passada, todos os estabelecimentos comerciais não essenciais estão fechados. Apenas uma pessoa por família pode sair a cada três dias para comprar produtos de primeira necessidade.

Xi’an, conhecida pelas esculturas dos guerreiros de terracota – réplicas que representam os exércitos de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China –, registrou 150 novos contágios desde segunda-feira, o que eleva o total a 650 desde 9 de dezembro. A China adota desde o ano passado uma estratégia de “Covid zero” e intensificou a vigilância para evitar um surto da doença antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, que acontecerão em fevereiro.

Os Jogos contarão com as medidas mais restritivas para um evento esportivo desde o início da pandemia: sem a presença de torcedores que moram em outros países e com todos os participantes dentro de uma bolha sanitária, que incluirá testes diários.

Com a multiplicação de casos, graças à rápida disseminação da variante Ômicron, os governos de vários países retomaram restrições rígidas e tentam acelerar a vacinação com doses de reforço, assim como a imunização das crianças de 5 a 11 anos.

Essa não é a primeira vez que uma cidade chinesa passa por uma quarentena para conter a propagação do vírus. Em outubro, autoridades impuseram um confinamento na cidade de Lanzhou, de quatro milhões de habitantes, para conter um foco de covid-19 depois de a China registrar 29 contágios locais dias antes da medida. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

