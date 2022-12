Mundo Extrema direita se tornou a principal ameaça à segurança nacional da Alemanha

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

25 pessoas foram presas na Alemanha acusadas de planejar um ataque armado contra o Parlamento do país. (Foto: Reprodução)

A prisão de 25 pessoas na Alemanha acusadas de planejar um ataque armado contra o Bundestag – o Parlamento do país – é o mais recente episódio, entre vários outros, envolvendo a ameaça de violência de extrema direita na Alemanha nos últimos anos.

Casos de infiltrações de neonazistas nas Forças Armadas e na polícia, facções radicalizadas dentro de partidos políticos e ataques mortais motivados por ódio estão entre os casos registrados. No ano passado, o Ministério do Interior passou a considerar a extrema direita como a principal ameaça à segurança nacional do país.

O Escritório Federal de Polícia Criminal (BKA, na sigla em alemão) – cuja função é comparável à do FBI – concluiu que, em 2021, a extrema direita alemã cometeu 21.964 crimes, entre ocorrências graves, como assassinatos, e mais leves, como muros pichados. Isto é mais do dobro do índice de delitos registrado pela extrema esquerda.

No mesmo ano, o país registrou 3.889 crimes violentos com motivação política, e 41% deles se deveram à extrema direita. No caso de crimes com antecedentes antissemitas, houve mais de três mil casos, um aumento de quase 29%. Os números de 2020 e 2021 são os mais altos desde que a série histórica começou a ser registrada em 2001.

O problema afeta estruturas do Estado. No ano retrasado, um relatório contabilizou que as forças de segurança da Alemanha registraram mais de 1.400 casos suspeitos de extremismo de direita entre policiais, militares e integrantes dos organismos de inteligência nos três anos entre janeiro de 2017 e março de 2020.

Em 2020, o Ministério da Defesa tomou uma medida drástica e dissolveu uma unidade de combate de uma força de elite, o Comando de Forças Especiais (KSK), acusada de estar infestada de extremistas de direita.

Pouco antes da dissolução da unidade, a polícia prendeu um sargento que guardava em sua casa dois quilos de explosivos plásticos, um detonador, um fusível, uma AK-47, um silenciador, duas facas, uma besta e milhares de cartuchos de munição, muitos dos quais podem ter sido roubados das Forças Armadas alemãs.

Partido sob vigilância

Entre os detidos nesta quarta-feira está um membro do partido ultraconservador Alternativa para a Alemanha (AfD). Fundado como um partido de protesto contra a moeda única do euro, a AfD se moveu para a extrema direita, alimentando ataques à imprensa e questionando princípios básicos da democracia. Uma das lideranças mais importantes da AfD, Alexander Gauland, chegou a se referir ao nazismo como um “cocô de passarinho” na História alemã.

No pleito nacional de 2017, a AfD tornou-se a terceira sigla mais forte do país e a principal força de oposição no Parlamento, com 12% dos votos, mas perdeu um pouco de espaço nas últimas eleições, em setembro do ano passado, caindo para cerca de 10%. Em 2021, o BKA pôs o partido na categoria de “casos suspeitos”, permitindo a vigilância de suas comunicações ou a introdução de informantes em seus quadros.

Para as autoridades de segurança, o principal desafio é identificar quem pode passar da retórica de ódio a ações de violência física. Há diversos casos de ataques com vítimas fatais. Em 2020, um atirador abriu fogo em dois bares de narguilé na cidade de Hanau, no Oeste da Alemanha, matando nove pessoas e ferindo ao menos outras quatro.

Em 2019, Walter Lübcke, um membro da conservadora União Democrata Cristã (CDU) da cidade de Kassel, foi assassinado a tiros em frente à sua casa por um extremista de direita. Em 2020, a polícia alemã realizou uma operação contra um grupo acusado de tentar criar “um estado de guerra civil” no país por meio de ataques “ainda não especificados” contra políticos, requerentes de asilo e muçulmanos. As informações são do jornal O Globo.

