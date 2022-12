Mundo Congresso aprova impeachment do presidente do Peru

7 de dezembro de 2022

Pedro Castillo disse ainda que convocará novas eleições e decretou toque de recolher Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O presidente do Peru, Pedro Castillo, foi destituído nesta quarta-feira (07) pelo Congresso do país, de acordo com informações do jornal local “El Comercio”.

Castillo responde ao terceiro processo de impeachment em um ano e meio de poder. Ele declarou o estado de emergência e impôs um toque de recolher em todo o país horas antes do julgamento do impeachment. Mesmo com o anúncio da dissolução do Congresso, os deputados decidiram votar o impeachment.

*em atualização

