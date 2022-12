Kaique Rocha é uma das peças a serem olhadas pela direção do Inter. Mesmo com um olhar não é tratado como uma das preocupações do clube. A direção quer uma conversa com o técnico Mano Menezes para discutir os planos para o defensor.

O defensor foi emprestado para a Sampdoria, da Itália, até 30 de junho de 2023. O zagueiro deve ser ouvido pela direção para entender quais os planos para o seu futuro. Do lado do Colorado é de interesse do clube de manter o zagueiro. O valor de compra é de 1 milhão de euros. Um novo empréstimo está totalmente descartado.

O jogador está no Beira-Rio desde agosto de 2021. No período, foram 23 jogos, sendo 20 no ano de 2022. Com uma lesão muscular na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ele acabou sendo afastado dos gramados por cinco semanas. Com o treinador Mano Menezes, ele atuou apenas em duas oportunidades.