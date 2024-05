Geral FAB usa drone para identificar pessoas isoladas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

O drone usado é um modelo RQ-900 Hermes, fabricado pela empresa israelense Elbit Systems. (Foto: Divulgação/FAB)

A Força Aérea Brasileira (FAB) está usando uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP), um tipo de drone, para auxiliar nas buscas e na identificação de vítimas das enchentes causadas pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias. O equipamento vai sobrevoar nove municípios da região da Quarta Colônia, no Centro do Estado, segundo informações divulgadas pela FAB no domingo (5).

As pessoas que estiverem em situação de risco e avistarem o drone devem sinalizar ou fazer marcações de identificação, para que recebam a ajuda necessária.

O drone usado é um modelo RQ-900 Hermes, fabricado pela empresa israelense Elbit Systems e que pertence à Base Aérea de Santa Maria (BASM). O aparelho possibilita análises em tempo real e em alta precisão das áreas expostas.

Visão noturna

Os trabalhos de assistência e resgate realizados pela Aviação do Exército Brasileiro no Rio Grande do Sul são realizados também nas madrugadas. Com a utilização de equipamentos de alta tecnologia, a tripulação consegue ter a visibilidade necessária e adequada ao voo. Os óculos de visão noturna funcionam como intensificadores da luz, permitindo que os militares operem com iluminação ambiente reduzida.

Pequenos, mas fundamentais para garantir condições adequadas de voo em terrenos de difícil acesso e de pouquíssima visibilidade, os equipamentos de visão noturna garantem o sucesso das missões de resgates e de transporte de medicamentos, água e alimentos da Operação Taquari 2.

O Exército Brasileiro tem nove helicópteros atuando no estado do Rio Grande do Sul. São aeronaves dos modelos Pantera k2; Fennec AvEx; Cougar e Jaguar.

Até essa segunda-feira (6), o Comando Conjunto Sul já havia resgatado mais de 44 mil pessoas por via aérea, fluvial e terrestre nos 340 municípios atingidos pelas chuvas e enchentes. A Operação Taquari 2 está empregando mais de 240 embarcações, 42 aeronaves, duas mil viaturas e uma série de equipamentos de engenharia. Todo o material tem sido essencial para levar ajuda à população do Rio Grande do Sul.

