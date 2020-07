Celebridades Fábio Assunção exibe abdômen trincado em foto postada personal: “São 10 meses de trabalho duro”

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Fábio Assunção em clique da nova fase. Foto: Reprodução/Instagram Fábio Assunção em clique da nova fase. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O nome de Fábio Assunção ficou entre os trending topics do Twitter nesta sexta-feira (17). O motivo: uma foto em que o ator exibe abdômen trincadíssimo postada pelo personal trainer Chico Salgado em seu Instagram.

O profissional, conhecido por atender clientes famosos, publicou uma foto de Fábio sem camisa, além de um vídeo durante treino. Na legenda, deixou um longo texto destacando a força e determinação do ator para superar o vício em álcool e drogas.

Salgado ainda aproveitou para alfinetar quem parece compartilhar apenas o que acontece de ruim e deixa de lado o que pode ser exaltado. “Eu acho muito engraçado como funciona a cabeça da maioria dos brasileiros. Adoramos compartilhar a derrota e o fracasso principalmente se existe algum tipo de evidência na pessoa. Trago o meu aluno @fabioassuncaooficial que fez uma das mudanças de vida mais incríveis que eu já vi e merece ser aplaudido e compartilhado para motivar alguém que pode estar precisando disso, mas o julgamento muitas vezes não deixa ninguém enxergar”, escreveu.

Em seguida, destacou como as piadinhas sobre o ator acabaram, de certa forma, impulsionando a mudança de vida dele. “Que um dia nós possamos aprender a admirar e compartilhar histórias de vitória e superação e isso tenha mais destaque do que qualquer meme sem noção. Ainda bem que o Fábio usou todas as críticas para converter em energia e vontade de mudar. Esse foi o trampolim para ressurgir na sua melhor versão!!!”, acrescentou.

Por fim, explicou que o resultado no corpo de Fábio Assunção se deu após muita força de vontade para encarar treinos pesados. “PS: Não é bomba, dieta milagrosa nem mágica. São 10 meses de trabalho duro que começou com uma coisa chamada DECISÃO”, concluiu.

Nos comentários, vários famosos se manifestaram. Grazi Massafera dividiu a recordação de um papo com o personal ainda no início do trabalho dele com o ator. “Lembro como se fosse hoje você me contando superanimado sobre o trabalho com o Fábio. Parabéns, arrasaram”, elogiou. Outra cliente de Chico Salgado, Angélica também deixou um recado. “Parabéns, que legal ver o comprometimento de vocês”, exaltou. Bruno Gagliasso acrescentou: “Orgulho de vocês. Lindo de ver”.

Recentemente, em sua própria rede social, Fábio Assunção falou sobre sua nova fase e desabafou: “Aplaudiram o meu fracasso”.

