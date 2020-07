Celebridades “Vida íntima tem que ser depois do casamento”, diz Andressa Urach

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Andressa Urach diz que continua solteira.

Andressa Urach está em estúdio gravando um projeto musical, que deve ser lançado até o início do próximo mês. Trata-se de uma música que conta a história de vida da dela. Enquanto isso, diz que continua solteira e se “guardando” para um futuro amor.

“Eu acredito no amor. Acredito que no tempo certo vai acontecer de eu encontrar uma pessoa que tenha a mesma fé que a minha e que respeite a minha fé. Que tenha este respeito com o casamento. Vida íntima tem que ser depois do casamento. Neste momento eu estou solteira e não estou pensando nisso”, declarou.

Sobre o projeto musical, Andressa deixou claro que não se trata de uma música gospel, já que, segundo ela, o objetivo é atingir pessoas que não são do meio evangélico. “Se eu cantar gospel eu vou atingir as pessoas que já estão na igreja e eu quero atingir os de fora. A música que a gente fez ‘Noite virou dia’ a gente fez em cima de um clipe e este clipe conta a minha história. O objetivo deste clipe, que é em desenho animado, é ajudar as garotas de programa a saírem da prostituição, que é um passado vergonhoso, horrível, mas faz parte da minha vida porque eu venci isso”, contou.

