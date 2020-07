Magazine Arnaldo Saccomani detona Pabllo Vittar: “Não precisa ofender os meus ouvidos”

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Arnaldo Saccomani diz que Pabllo Vittar não tem domínio da voz. Foto: Reprodução/RedeTV! Arnaldo Saccomani diz que Pabllo Vittar não tem domínio da voz. (Foto: Reprodução/RedeTV!) Foto: Reprodução/RedeTV!

O produtor e crítico musical Arnaldo Saccomani detonou a cantora Pabllo Vittar durante a sua participação no programa Sensacional, da RedeTV!, desta quinta-feira (16). Saccomani, que já produziu para importantes cantores brasileiros, disse que Pabllo não tem domínio de sua voz.

“Pelo amor de Deus. Eu respeito muito ele, mas o fato de ele representar a comunidade dele não quer dizer que ele possa cantar e ofender os meus ouvidos. O cantor não pode cantar tudo o que quer ele tem que cantar tudo o que pode cantar”, disse.

A crítica foi feita durante uma brincadeira proposta pela apresentadora Daniela Albuquerque onde ela mostrava um disco e Sacomanni respondia se tocava ou não. “Não gosto dele, não vou tocar e tira este disco daí”, enfatizou.

Ainda durante o papo, entre outros assuntos, Saccomani relembrou o forte laço de amizade que tinha com o também produtor musical, Miranda, que morreu em 2018. Os dois foram jurados do programa Ídolos. “Até hoje eu não me recuperei deste baque. É o meu grande amigo, a pessoa mais próxima de mim. Eu adoro o Miranda. De vez em quando estou com algum problema e penso: ‘Vou ligar para o Miranda’ e lembro que não é mais possível”, finalizou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine