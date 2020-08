Fábio Assunção aproveitou o domingo (23) em meio à natureza, com o filho de 17 anos, João. Ao lado do adolescente, da namorada dele, Giovanna Vieira, e de um amigo do casal, Ricardo Tieghi, ele foi a uma cachoeira, onde posou abraçado com os garotos e fotos compartilhadas por João em seu Instagram.

O ator de 49 anos também fez flexões entre duas pedras, em um vídeo que ele mesmo postou no Instagram – as imagens também ressaltaram a excelente forma de Fábio, que nos últimos onze meses perdeu 27 quilos com reeducação alimentar e exercícios.

João, que é fruto da união de Fábio com a modelo Priscila Borgonovi, ilustou a legend do post com um emoji e coração e também publicou uma foto agarradinho com a namorada. O ator é pai ainda de Ella Felipe, com a ex-mulher Karina Tavares.