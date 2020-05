Porto Alegre Fábrica clandestina de gelo é fechada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Estabelecimento fechado localiza-se no bairro Humaitá Foto: Polícia Civil/Divulgação Estabelecimento fechado localiza-se no bairro Humaitá. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil, o Ministério Público e o Centro Estadual de Vigilância em Saúde realizaram nesta quarta-feira (06) uma operação para coibir a fabricação e comercialização de gelo ilegais em Porto Alegre.

Uma fábrica clandestina foi fechada no bairro Humaitá, na Zona Norte da Capital. No local, haviam diversas máquinas para produção de gelo e sacos de gelo irregulares estocados no interior de uma câmara fria. Não havia ninguém no local no momento da operação.

No bairro Anchieta, também na Zona Norte de Porto Alegre, as autoridades sanitárias orientaram o proprietário de uma fábrica a realizar adaptações na embalagem do gelo e melhorar as condições do local de envase. Ele foi advertido a não produzir gelo até atender as orientações da Centro Estadual de Vigilância em Saúde.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre