Braskem entrega cestas básicas e kits de higiene para Unidades de Triagem no RS

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Os kits de alimentos incluem 15 itens essenciais Foto: Divulgação

A Braskem iniciou nesta semana a entrega de 525 cestas básicas e kits de higiene para 16 UTs (Unidades de Triagem) de Porto Alegre, Dois Irmãos, Esteio, Nova Santa Rita, Sapiranga e Triunfo. Os kits de alimentos incluem 15 itens essenciais, como arroz, feijão e massa.

Os kits de higiene reúnem 11 produtos, entre eles creme dental, papel higiênico e sabonete. A doação será entregue aos representantes das cooperativas que irão distribuir entre os cooperados. As UTs que irão receber os kits fazem parte do Programa Ser +, iniciativa da Braskem que promove a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico dos trabalhadores das unidades de triagem de resíduos por meio do fomento ao desenvolvimento da cadeia de reciclagem nacional.

A ação faz parte de uma série de iniciativas lideradas pela empresa para apoiar a sociedade durante a pandemia de coronavírus. Em outra corrente de solidariedade, a Braskem entregou 8,7 mil kits com água sanitária, detergente e barras de sabão de coco e de glicerina para as comunidades de Montenegro, Nova Santa Rita, Triunfo e Rio Grande. Os produtos, doados para famílias socialmente vulneráveis dos municípios, beneficiaram cerca de 30 mil pessoas.

A empresa também se uniu a parceiros da cadeia da química e do plástico para doar materiais essenciais para o combate ao novo coronavírus nos hospitais da rede pública.

