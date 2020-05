Rio Grande do Sul Empresa gaúcha cria Estação de Descontaminação para o coronavírus

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Novo produto consiste em uma espécie de câmara com pulverizadores Foto: Divulgação/Joape Novo produto consiste em uma espécie de câmara com pulverizadores. (Foto: Divulgação/Joape) Foto: Divulgação/Joape

Especialista no desenvolvimento de climatizadores evaporativos, a empresa gaúcha Joape desenvolveu uma solução tecnológica que vai auxiliar no combate ao coronavírus: a Estação de Descontaminação.

Criado pelo Setor de Desenvolvimento e Inovações da empresa em meio à pandemia de Covid-19, o novo produto consiste em uma espécie de câmara, com pulverizadores verticais de coluna que borrifam agentes químicos ou orgânicos, como a Biguanida, em quem passar por ele. A substância atóxica é utilizada livremente na limpeza e descontaminação de hospitais, blocos cirúrgicos e indústrias de alimentos.

De acordo com o CEO da Joape, João Henrique Schmidt dos Santos, com a implantação da Estação de Descontaminação é possível reduzir em 99% a carga microbiana presente no corpo, roupas, sapatos e objetos. “É uma forma segura de garantir que o vírus não entre em ambientes já higienizados, se instalando e colocando em risco a vida das pessoas”, avalia o executivo.

Santos destaca que a Biguanida possui ativos antimicrobianos comprovados por ensaios em laboratórios. Entre os diferenciais da Estação de Descontaminação, estão a flexibilidade na formatação de tamanho, quantidades de pulverizadores e a não necessidade da ação humana durante o processo de descontaminação, apenas para o abastecimento de água e da substância nos reservatórios.

O executivo conta que o equipamento já está instalado em hospitais de São Paulo, epicentro da doença, Rio de Janeiro e Pernambuco, além de empresas em vários Estados do Brasil. “Também já exportamos para Portugal, Chile e Estados Unidos”, revela.

A Estação de Descontaminação custa a partir de R$ 25 mil, valor que varia de acordo com o projeto solicitado e a quantidade de equipamentos.

