Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

O repasse do aumento aos consumidores finais depende dos donos dos postos de combustíveis Foto: Agência Brasil (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A Petrobras aumenta em 12%, a partir desta quinta-feira (07), o preço da gasolina nas refinarias e mantém o valor do diesel, conforme informações divulgadas pela estatal.

O avanço ocorre após uma recuperação recente dos preços do barril do petróleo no mercado internacional, à medida que alguns países da Europa e da Ásia, assim como diversos Estados norte-americanos, começaram a flexibilizar medidas de isolamento tomadas em função da pandemia de coronavírus.

O repasse do aumento aos consumidores finais depende dos donos dos postos de combustíveis, que analisam fatores como margem de revenda, impostos e adição obrigatória de etanol anidro.

A alta de 12% da gasolina nas refinarias é o primeiro avanço desde o dia 20 de fevereiro. Ainda assim, o preço da gasolina nas refinarias acumula queda de 46,5% neste ano, impactada por uma diminuição dos preços do petróleo e de seus derivados diante da propagação do novo coronavírus, que reduziu a demanda global.

No caso do diesel, a queda acumulada nas refinarias em 2020 é de 44%.

