Governo gaúcho lança site com taxa de ocupação de leitos em tempo real

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Karen Lopes, diretora da Procergs, Izabel Matte, secretária-adjunta da SGGE, e Leite apresentaram a nova ferramenta Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Karen Lopes, diretora da Procergs, e Izabel Matte, secretária adjunta da SGGE, apresentaram nova ferramenta. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

A adesão da população gaúcha ao novo modelo de distanciamento controlado – que deve entrar em vigor a partir da próxima segunda-feira (11) – vai depender, entre outros fatores, da compreensão sobre as regras e os números que levam o governo a adotar diferentes níveis de restrição. Para contribuir com a transparência das informações, o Executivo lançou, nesta quarta-feira (06), o Mapa dos Leitos.

“Como um dos principais números utilizados no nosso modelo é o da taxa de ocupação de leitos, sejam clínicos ou de UTI, nas redes pública e privada, apresento a vocês essa nova ferramenta, que é o monitoramento da capacidade de atendimento, tanto instalada quanto em uso”, anunciou o governador Eduardo Leite em transmissão diária nas redes sociais.

Desenvolvido pela SGGE (Secretaria de Governança e Gestão Estratégica) e pela Secretaria da Saúde, com respaldo técnico da Procergs e colaboração da equipe da Digital Business, o painel (dashboard) – que pode ser consultado nos sites saude.rs.gov.br/coronavirus, covid.saude.rs.gov.br e rs.gov.br – mostra os dados registrados por 295 hospitais gaúchos em tempo real sobre leitos, respiradores e pacientes confirmados ou não com Covid-19, bem como uma visão temporal, com a evolução da taxa de ocupação por data, desde abril.

Além dos percentuais, o site identifica o nível de ocupação por meio de cores: verde (até 60% dos leitos ocupados), amarelo (até 80%), vermelho (até 100%), roxo (mais de 100%) e cinza (não informado).

As cores e o respectivo detalhamento de dados podem ser visualizados em três divisões: a situação geral (média) de todo o Estado, de cada uma das sete macrorregiões (Metropolitana, Serra, Vales, Sul, Norte, Missioneira e Centro-Oeste) e das 20 Regiões da Saúde, subdivisão que será usada no novo modelo de distanciamento.

Secretária-adjunta de Governança e Gestão Estratégica , Izabel Matte explicou que essa ferramenta foi solicitada pela Secretaria da Saúde para que o governo tivesse um sistema de monitoramento de leitos para controle e adequação das estratégias, bem como envio de recursos e materiais.

