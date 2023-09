Tecnologia Fábrica de carros surpreende o mundo com SUV que flutua e navega em enchentes

Novo YangWang U8 da BYD flutua e navega por 30 minutos. (Foto: BYD / Guia do Carro)

Faz algum tempo que marcas tradicionais como Ford e Volkswagen destacam a capacidade de atravessar áreas alagadas com seus carros. Mas a chinesa BYD parece estar disposta a humilhar toda a indústria automobilística. Seu novo SUV, lançado na China, pode flutuar na água por 30 minutos e navegar a 3 km/h.

O carro que praticamente se tranforma num barco é o YangWang U8. Trata-se de um modelo da nova marca de alto luxo da BYD. O YangWang U8 tem tração integral AWD com quatro motores elétricos uma potência combinada de incríveis 880 kW (equivalente a 1.196 cavalos). O U8 pode girar o tanque em 360° e flutuar na água em emergências.

Com design que lembra o Land Rover Defender, porém ainda mais ousado, o YuangWang U8 foi lançado em duas versões e começará a ser entregue em outubro. O preço das duas versões (Premium Edition e Off-road Master Edition) é o mesmo: 1,089 milhão de yuans (cerca de R$ 728.000).

A BYD informou que, por enquanto, a marca YangWang fará apenas vendas diretas para seus clientes. O inédito U8 é o carro de produção em série mais caro da China. A BYD não informou se pretende importar o carro para o Brasil no futuro.

Dependendo da versão, o YangWang U8 pode transpor áreas alagadas de 1 metro ou de 1,4 m de profundidade (este último com snorkel). Mas, se a situação realmente piorar, o motorista pode acionar o modo vadear. Nesse caso, o moto flutuante de emergência é ativado automaticamente se a profundidade ultrapassar a profundidade limite (1 m ou 1,4 m).

Segundo a BYD, nesse caso o motor a combustão será imediatamente desligado. A suspensão será elevada ao máximo, os vidros serão fechados, o ar-condicionado funcionará com circulação interna e o teto solar abrirá para que os ocupantes tenham uma saída de emergência.

Mais do que isso: o U8 exibirá na tela multimídia a profundidade do local e a atitude da água. Mas, segundo a BYD, o sistema não pode ser usado para lazer em lagos, rios ou mar. Ele foi feito para emergências, como inundações (cada vez mais frequentes com o aquecimento global).

Segundo o site CarNewsChina, o YangEang 8 tem 5,319 m de comprimento, 2,050 m de largura, 1,930 m de altura e 3,050 m de entre-eixos. Não se trata de um SUV de 7 lugares, mas sim de 5 lugares. O carro pesa quase 4 toneladas (3.985 kg).

A parte mecânica é bastante complexa. O U8 é um carro híbrido plug-in (PHEV) com alcance estendido. Portanto, ele tem um motor 2.0 turbo somente para alimentar a bateria Blade de 49 kWh.

Além deste motor, o supreendente SUV da BYD tem mais quatro motores elétricos, cada um com 220 kW de potência (300 cv cada). No modo elétrico o alcance é de apenas 180 km, mas com o tanque de combustível de 75 litros, sua autonomia chega a 1.000 km. Talvez seja mais correto chamá-lo de híbrido fora dos padrões.

Apesar de pesar 4 toneladas, com a absurda potência de 880 kW (1.196 cv) e a força de 1.280 Nm, sua aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas 3,6 segundos. É mais rápido do que um BUD Seal, que faz 0-100 em 3s8. A velocidade máxima do U8 é limitada em 200 km/h.

Tudo neste carro é exagerado. O YangWang U8 tem um interior incrivelmente luxuoso. O painel de instrumentos tem tela digital de 23,6”. Há ainda uma tela de controle central de 12,8” e outro de multimídia de 23,6”, para o passageiro. É quase a reinvenção do automóvel, por dentro, por fora e pela usabilidade.

Se não bastasse tudo isso, o YuangWang U8 da BYD tem ainda uma tela LCD para os passageiros do banco de trás com 50” de tamanho (é o televisor de uma casa) e 22 alto-falantes. O telefone não é por Bluetooth, mas sim por satélite integrado. as duas versões possuem estepe.

