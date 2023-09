Notícias Legislação e altos custos de operação: entenda os desafios para a expansão da rede 5G no Brasil

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

Rede 5G já alcançou mais de 10 milhões de usuários no País. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Com velocidade de navegação até 100 vezes mais rápida do que o 4G, a rede 5G chegou ao Brasil há pouco mais de um ano e já alcançou mais de 10 milhões de usuários no país em julho, segundo as empresas do setor. No final de agosto, o governo liberou a frequência 5G em mais de 100 municípios brasileiros, ultrapassando a marca de 1.800 cidades aptas a receber a tecnologia, onde mais da metade da população brasileira vive.

Mas os desafios ainda são muitos. Mesmo nos grandes centros que já instalaram o 5G, ainda há locais em que a população não tem acesso à internet.

A chegada do sinal com qualidade depende de infraestrutura – em especial, do número de antenas. A quantidade ideal usadas em países desenvolvidos é de 1000 habitantes para cada antena. No entanto, de acordo com um levantamento do movimento Antene-se, que discute melhorias na conectividade – nenhuma capital brasileira chega nem perto disso.

Legislação

Um dos entraves para ampliação da rede é a implementação da nova lei das antenas. Essa legislação que facilita o licenciamento tem que ser aprovada pelos municípios.

“A grande boa notícia é que esse 447 municípios somam aproximadamente 44% da população brasileira, ou seja mais de 40% da população já vive numa cidade que está preparada com sua lei para receber uma nova antena de 5G na sua cidade”, destaca o porta-voz do movimento Antene-se e presidente da Abrintel.

Em São Paulo, a lei das antenas foi aprovada em janeiro de 2022. Em março, a prefeitura firmou um acordo com as operadoras para instalar antenas em áreas periféricas – como Marsilac – de acordo com a prefeitura, foram instaladas 318 em 11 meses.

“Hoje a cidade de São Paulo, emite um licenciamento em torno de 10 dias 5 dias no passado chegou a cinco anos”, destaca Luciano José Stutz.

Custos de operação

Segundo o Sindicato das Empresas de Telecomunicações, além da legislação os altos custos de operação no País também atrasam a democratização do 5G.

“A maioria da população tem uma renda média baixa porque acaba gerando dificuldade para adquirir o serviço, mas nós acreditamos que a reforma tributária pode levar um caminho no qual favoreça a população desde que reduza carga tributária telecomunicações. Aqui no Brasil, nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo o que certa forma afeta a demanda pelo serviço de telecom”, ressalta Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis.

