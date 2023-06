Polícia Desarticulada facção criminosa que domina o comércio de botijões de gás em Rio Grande, no Litoral Sul gaúcho

A Operação Opulência foi realizada em Rio Grande, Alvorada, Charqueadas, Santa Cruz do Sul, Pelotas, Santa Vitória do Palmar, Criciúma e Rio de Janeiro

O MP (Ministério Público) do Rio Grande do Sul e a Polícia Civil deflagraram, na manhã desta quarta-feira (28), a segunda fase da Operação Opulência para desarticular uma facção responsável pelos crimes de extorsão, formação de cartel, ocultação de bens e agiotagem em Rio Grande, no Litoral Sul do Estado.

Além de traficar drogas, o grupo domina o comércio de botijões de gás na cidade, intimidando pequenos comerciantes a comprarem o produto da facção e praticarem preços tabelados sob pena de terem seus veículos depredados e suas vidas ameaçadas.

A operação, que contou com o apoio da Brigada Militar, Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) e Receita Estadual, foi realizada nos municípios gaúchos de Rio Grande, Alvorada, Charqueadas, Santa Cruz do Sul, Pelotas e Santa Vitória do Palmar, além de Criciúma (SC) e Rio de Janeiro.

Três mandados de prisão foram cumpridos – dois deles contra policiais militares suspeitos de envolvimento com a facção. No total, 370 agentes participaram da operação.

Desarticulada facção criminosa que domina o comércio de botijões de gás em Rio Grande, no Litoral Sul gaúcho

