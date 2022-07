Tecnologia Facebook anuncia fim de rede social dedicada a casais

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2022

O aplicativo contava com recursos de mensagens instantâneas e questionários para ajudar na exposição de sentimentos. Foto: Meta/Divulgação

A Meta decidiu acabar com a sua rede social voltada para casais chamada Tuned. O aplicativo passou a enviar uma notificação para os usuários sobre o fim iminente do serviço, a partir de 19 de setembro de 2022, quando os servidores devem ser desligados e tudo deve parar de funcionar.

Quem quiser deverá fazer o download dos seus dados e fotos antes do dia do encerramento definitivo. O serviço tem menos de dois anos de vida, mas nunca chegou a emplacar, nem próximo de competir com grandes rivais.

O Tuned foi um projeto da equipe de novos produtos da Meta criado originalmente para testar novas incursões junto ao consumidor e avaliar a reação das pessoas. O programa pegou carona no início da pandemia para incentivar o contato entre pessoas que estavam fisicamente distantes naquele período de distanciamento social.

O aplicativo contava com recursos de mensagens instantâneas e questionários para ajudar na exposição de sentimentos, de quais as atividades feitas no dia ou planos para o futuro. Os cadastrados podem trocar notas de texto, fotos, vídeos, mensagens de voz e também fazer alguns joguinhos como propor desafios, elaborar listas ou compartilhar playlists via Spotify.

Tinder para casais

Em uma pegada parecida com o Facebook, dava para definir o seu humor no dia e até publicar conteúdos mais pessoais, os quais apenas quem tivesse uma senha poderia acessar. Um dos diferenciais era o recurso de “checkin”, no qual os casais poderiam ressaltar seus sentimentos dia e local onde estivessem de modo contextualizado.

Na época do lançamento, a Meta descreveu o serviço como uma central de relacionamentos para casais, com a possibilidade de criar álbuns e estimular a interação entre parceiros. A ideia não era criar um site para conhecer outras pessoas, como ocorre no Tinder ou no Happn, mas sim fortalecer os laços preexistentes.

Por ser um produto experimental, o Tuned não tinha vínculo com os produtos famosos da empresa, como Instagram, Facebook, WhatsApp ou Messenger. Aliás, nem mesmo o Facebook Dating, voltado para o namoro, foi integrado, o que pode ter contribuído para o insucesso. Segundo a Sensor Tower, empresa de monitoramento de apps, o Tuned teve apenas 909 mil downloads no Android e no iOS.

A Meta ainda não se pronunciou oficialmente sobre o fim do Tuned e provavelmente não o fará. Com seus dois carros-chefes (Instagram e Facebook) ameaçados pela concorrência, e uma queda na receita originária das políticas de privacidade da Apple, a empresa dificilmente vai colocar o projeto fracassado na sua conta.

