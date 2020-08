Política Facebook bloqueia contas internacionais de investigados em inquérito de fake news

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Rede social retirou do ar os perfis após determinação do STF. Foto: Reprodução Rede social retirou do ar os perfis após determinação do STF. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Facebook informou neste sábado (1º) por meio de nota, que bloqueou em todo o mundo contas de investigados em inquérito das fake news, como determinou o ministro e relator do caso, Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Moraes ordenou o bloqueio não só as contas dos investigados no Brasil, mas também as do exterior. Inicialmente, o Facebook bloqueou somente as contas vistas no País, até que, na sexta-feira (31), Moraes ampliou a multa e intimou o presidente da empresa no Brasil caso as contas não fossem bloqueadas globalmente.

Diante da ação do ministro, decidiu acatar a ordem, embora vá recorrer.

“A mais recente ordem judicial é extrema, representando riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira e em conflito com leis e jurisdições ao redor do mundo. Devido à ameaça de responsabilização criminal de um funcionário do Facebook Brasil, não tivemos alternativa a não ser cumprir com a ordem de bloqueio global das contas enquanto recorremos ao STF”, afirmou a rede social.

Em 24 de julho o Twitter e o Facebook retiraram do ar contas de 16 apoiadores e aliados do presidente Jair Bolsonaro citados no inquérito do STF, supostamente relacionadas à disseminação de notícias falsas e ameaças contra autoridades.

