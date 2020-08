Rio Grande do Sul Geoportal RS disponibiliza painéis com dados da Covid-19 por município

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











Informações do Geoportal RS fornecem informações para auxiliar na elaboração, acompanhamento e execução de políticas públicas. Foto: Reprodução Informações do Geoportal RS fornecem informações para auxiliar na elaboração, acompanhamento e execução de políticas públicas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fornecer informações para auxiliar na elaboração, acompanhamento e execução de políticas públicas é o objetivo do Geoportal RS, ferramenta que faz a interface pública da Iede-RS (Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais). Com o avanço no número de casos da Covid-19 no Brasil e no Estado, a SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão) disponibilizou aos usuários painéis com mapas e informações detalhadas sobre a evolução dos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul e também sobre o Distanciamento Controlado por município.

O diferencial destes painéis, segundo o governo, é a possibilidade de visualização de dados completos em um único ambiente. No caso do dashboard do Distanciamento Controlado, por exemplo, é possível acompanhar as informações relativas aos 14 indicadores utilizados pelo governo estadual para definir as bandeiras das regiões separado por município.

A ferramenta, de acordo com o diretor do Deplan/SPGG (Departamento de Planejamento Governamental), Antonio Cargnin, já está sendo muito utilizada por pesquisadores de diversas universidades e também pode ser acessada por qualquer usuário. As informações reforçam as análises já produzidas sobre o tema pela SES (Secretaria da Saúde) e pelo Comitê de Dados do governo estadual.

“Ao acessar os painéis, é possível acompanhar de uma forma intuitiva e prática os dados atualizados relacionados ao avanço da Covid-19. Assim, qualquer pessoa pode utilizar os dados, o que auxilia na transparência da informação e pode subsidiar na adoção de iniciativas e ações em todo o Estado”, destaca Cargnin.

Com relação à Covid 19, além das informações relativas ao Rio Grande do Sul, o Geoportal também apresenta painéis com dados do Brasil e do mundo. Em todos os dashboards os dados são atualizados diariamente ou com a informação mais recente, como no caso do Distanciamento Controlado.

“Hoje, as tecnologias da informação têm sido grandes aliadas para termos a informação mais próxima do caso do cidadão. O georreferenciamento realizado pelo Deplan busca complementar todas as demais ações de mitigar os efeitos da pandemia e dar transparência a toda a sociedade gaúcha”, destaca o titular da SPGG, Claudio Gastal.

Para visualizar os painéis, basta acessar a página do Iede.

Iede e Geoportal

A Iede-RS representa o conjunto integrado de tecnologias, políticas, mecanismos e procedimentos de coordenação e monitoramento, padrões e acordos, necessários para facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados geoespaciais. O Geoportal é a interface pública que se consolida como a principal plataforma de compartilhamento de dados geoespaciais, serviços e aplicações do Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul