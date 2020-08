Porto Alegre Guarda Municipal fiscaliza cumprimento de decreto e dispersa aglomerações

1 de agosto de 2020

Agentes da Guarda Municipal e da EPTC atuam em conjunto.

A Guarda Municipal atua neste sábado (1º) na Capital na fiscalização do cumprimento do da Prefeitura e dispersa aglomerações. No Parque Marinha do Brasil, a corporação precisou interromper uma partida de futebol. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) também constatou a presença de veículos dentro do parque.

O índice de isolamento social de Porto Alegre nas últimas 24h ficou em 39,7%, bem abaixo da meta de 55% estipulada pela prefeitura.

O índice de ocupação de UTIs (unidades de terapia intensiva) estava, neste sábado pela manhã, em 87,61%, com três locais com capacidade esgotada (hospitais da Restinga, Santa Ana e Porto Alegre), e 312 pessoas com Covid-19 e mais 40 com suspeita, totalizando 352 pessoas com a doença.

Até o último boletim da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) a Capital contava com 8.256 casos confirmados e 355 óbitos.

