Rio Grande do Sul IPE Prev e IPE Saúde prorrogam suspensão de atendimentos presenciais

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

A suspensão do atendimento presencial foi estendida até 31 de agosto. Foto: Carolina Greiwe/Ascom IPE

O IPE Prev e o IPE Saúde prorrogaram a suspensão dos atendimentos presenciais no edifício-sede e nas unidades do interior do Estado até 31 de agosto. A medida, que tem como foco a prevenção ao contágio pela pandemia do novo coronavírus, consta na Instrução Normativa Conjunta IPE Prev e IPE Saúde 12, de 30 de julho de 2020, e foi publicada na sexta-feira (31) no DOE (Diário Oficial do Estado).

O IPE Prev publicou, ainda, a Instrução Normativa 13, de 30 de julho de 2020, prorrogando pelo mesmo prazo a suspensão dos serviços de protocolo, das visitas das assistentes sociais, do fornecimento de certidões de habilitação e de vínculo, das oitivas de sindicâncias e do fornecimento de cópias de processos e documentos.

O prazo da suspensão dos serviços será reavaliado até o final de agosto.

As duas instituições suspenderam em março os atendimentos presenciais e, desde então, os serviços são prestados de por meios digitais.

