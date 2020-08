Rio Grande do Sul CCR ViaSul começa a orientar usuários sobre mudanças nas praças da Freeway

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

A operação seguirá até o começo da cobrança oficial. Foto: Divulgação/CCRViaSul A operação seguirá até o começo da cobrança oficial. (Foto: Divulgação/CCRViaSul) Foto: Divulgação/CCRViaSul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As mudanças nas praças de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha ocorrerão à 0h (zero hora) de 15 de agosto e, para auxiliar os usuários, nesta quarta-feira (5) a concessionária inicia a Operação Branca nesses pedágios. Os veículos que passarem pelas praças serão abordados e os usuários avisados das alterações. Além disso, nesse período as equipes realizam os últimos treinamentos práticos, ajustando as transações, sistema de arrecadação, etc. A operação seguirá até o começo da cobrança oficial, e contará também com ampla divulgação por meio dos PMVs (Paineis de Mensagem Variável) dispostos na rodovia, com alertas no site www.ccrviasul.com.br e dos demais canais oficiais de comunicação com todos os públicos relacionados.

Tanto a alteração da praça de Gravataí, do km 77 para o km 60, quanto o início da cobrança em ambos os sentidos na praça de Santo Antônio, km 19, entrarão em vigor na mesma data. Portanto, a Operação Branca acontecerá nos três locais, para que os usuários que trafegam por esses trechos da Freeway sejam informados.

A mudança de local é uma reivindicação antiga da comunidade de Gravataí e região, e desafogará o tráfego das vias municipais no deslocamento para a capital. Já em Santo Antônio, com a bidirecionalidade, a tarifa reduzirá pela metade, de R$ 9,20 para R$ 4,60 em ambos os sentidos. Ao todo, serão 25 cabines em funcionamento em ambas as praças, entre bidirecionais, mistas e com cobrança automática. Em Santo Antônio, esse número representa um acréscimo de 9 cabines em relação às 16 atualmente em operação no local, gerando mais agilidade e conforto no atendimento aos usuários.

Para a cobrança automática, atualmente são aceitas tags das operadoras Veloe, SemParar, MoveMais, C6Bank e ConectCar. Para se informar sobre como contar com o serviço, o usuário deve contatar a empresa fornecedora de sua escolha.

A concessionária orienta para que os cuidados sejam redobrados e as sinalizações sejam seguidas, com atenção especial para a praça de Santo Antônio, que passará a ter cobrança no sentido capital, com necessidade de desaceleração e parada.

ERS-400 está totalmente bloqueada em Candelária

A ERS-400 está bloqueada no quilômetro 13, em Candelária, próximo a Curva das Cobras. A interdição total, conforme o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), ocorre em razão de queda de barreira no trecho.

O Daer está averiguando a melhor solução para o problema. Por enquanto, os motoristas que descem a rodovia podem ir por Lagoa Bonita (acesso à ERS-400). Quem realiza o sentido inverso deve ir por Cerro Branco (RSC-481).

