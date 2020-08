Mundo Trump diz que irá proibir TikTok nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Proibição de Trump é mais um capítulo da guerra política e comercial com a China. Foto: Tia Dufour/The White House Proibição de Trump é mais um capítulo da guerra política e comercial com a China. (Foto: Tia Dufour/The White House) Foto: Tia Dufour/The White House

A rede social TikTok será proibida nos Estados Unidos, afirmou o presidente americano, Donald Trump, na sexta-feira (31). O motivo seria a preocupação com a possibilidade da plataforma ser usada como ferramenta da inteligência chinesa.

Trump afirmou a repórteres que estavam com ele no avião presidencial Air Force One que deve anunciar medidas contra o popular aplicativo de compartilhamento de vídeos. “No que diz respeito ao TikTok, estamos banindo-os dos Estados Unidos”, disse o presidente norte-americano, que não chegou a antecipar as medidas.

“Bem, eu tenho essa autoridade. Eu posso fazer isso com uma ordem executiva ou …”, disse ele, referindo-se a poderes econômicos emergenciais.

O TikTok é um aplicativo gratuito de vídeos bastante popular entre celebridades e jovens, com cerca de um bilhão de usuários no mundo. A proprietária é a empresa ByteDance, que tem sede na China. Recentemente, o Instagram lançou uma ferramenta semelhante, a Reels, para concorrer com o TikTok.

O The Wall Street Journal e a agência Bloomberg informaram que Trump determinou a venda das operações americanas do TikTok, e a Fox News, afirmou que a Microsoft estaria negociando a aquisição.

A empresa responsável pela TikTok nega qualquer vínculo com o governo de Pequim.

A message to the TikTok community. pic.twitter.com/UD3TR2HfEf — TikTok (@tiktok_us) August 1, 2020

