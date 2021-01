Mundo Facebook e Instagram bloqueiam as contas de Donald Trump por tempo indeterminado

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Apoiadores de Trump invadiram o Congresso dos EUA Apoiadores de Trump invadiram o Congresso dos EUA. (Foto: Shealah Craighead/The White House)

As contas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Facebook e no Instagram foram bloqueadas por tempo indeterminado. O anúncio foi feito pelo presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg.

A posse do presidente eleito dos EUA, Joe Biden, será realizada no dia 20 de janeiro e, segundo Zuckerberg, Trump ficará impedido de fazer publicações pelo menos até essa data.

“Acreditamos que os riscos de permitir que o presidente continue usando os nossos serviços durante esse período são simplesmente muito grandes”, escreveu Zuckerberg em uma postagem.

“Portanto, estamos estendendo indefinidamente o bloqueio que tínhamos imposto nas contas do Facebook e Instagram até que a transição pacífica de poder seja completa”, continuou.

Na noite de quarta-feira (06), redes sociais bloquearam a conta de Trump. Inicialmente, a restrição no Facebook e no Instagram valeria por 24 horas. A decisão aconteceu após apoiadores do presidente invadirem o Congresso durante a sessão que validaria a vitória de Biden nas eleições.

Quatro pessoas morreram durante a invasão, segundo a polícia. A sessão foi retomada na madrugada desta quinta e ratificou a contagem dos votos no Colégio Eleitoral.

O Facebook disse que o presidente violou suas regras e derrubou um vídeo postado por ele durante a invasão, por conta de “risco de violência”. A postagem também foi retirada do ar pelo Instagram e pelo YouTube, do Google.

O Twitter também impôs restrições ao perfil de Trump. O presidente foi impedido de postar por pelo menos 12 horas na plataforma.

