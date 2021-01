Mundo Fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk supera Jeff Bezos e se torna o homem mais rico do mundo

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Nascido em Pretória, na África do Sul, Musk tem 49 anos

O empresário Elon Musk, fundador da Tesla, se tornou nesta quinta-feira (07) a pessoa mais rica do mundo ao acumular uma fortuna superior à de Jeff Bezos, dono da Amazon, segundo o ranking da Bloomberg.

Com a alta de 4,8% nas ações da Tesla na manhã desta quinta, Musk, que tem uma participação de 18% na empresa, viu seu patrimônio alcançar US$ 188,5 bilhões (o equivalente a R$ 1,01 trilhão na cotação desta quinta), o que representa US$ 1,5 bilhão a mais do que detém Bezos.

Na quarta-feira, a Tesla superou pela primeira vez os US$ 700 bilhões de capitalização de mercado no fechamento da Bolsa de Nova York, com uma alta de quase 3% de suas ações para 755,98 dólares. Musk também é fundador da SpaceX, uma empresa de sistemas aeroespaciais e de serviços de transporte espacial.

Nascido em Pretória, na África do Sul, Musk tem 49 anos. A liderança do ranking das pessoas mais ricas do mundo era ocupada pelo empresário da Amazon desde outubro de 2017. No ano passado, a fortuna de Musk aumentou US$ 150 bilhões com o avanço acelerado das ações da Tesla. Os papéis da companhia avançaram 743% no período.

Em novembro do ano passado, Musk ultrapassou Bill Gates e se tornou o segundo homem mais rico do mundo. A Tesla produz carros elétricos, e a confirmação do controle do Senado dos Estados Unidos pelos Democratas pode ajudar a companhia a ganhar mercado, já que o partido do presidente eleito Joe Biden se mostra favorável ao uso de veículos elétricos, destacou a Bloomberg.

