Bolsonaro (E) apoiou a reeleição de Donald Trump (D) na disputa com Joe Biden. (Foto: Alan Santos/PR)

O Palácio do Planalto não emitiu manifestação oficial sobre a invasão do Capitólio, a sede do Congresso norte-americano, ocorrida na quarta-feira (06). O Ministério das Relações Exteriores também não divulgou posicionamento sobre o fato.

Na manhã desta quinta-feira (07), horas depois de o Congresso americano oficializar a vitória de Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que houve fraude nas eleições dos Estados Unidos, alegação que Donald Trump vem repetindo desde que perdeu a disputa. Autoridades norte-americanas negam irregularidades no pleito.

“O pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente, qual foi o problema, a causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então, lá, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos correios por causa da tal da pandemia e houve gente lá que votou três, quatro vezes, mortos votaram. Foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí”, disse o presidente.