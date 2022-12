Política Fala de governador eleito de São Paulo sobre não ser “bolsonarista raiz” irrita apoiadores do presidente

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Governador eleito expôs em entrevista diferenças com as lógicas bolsonaristas. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A declaração do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em entrevista nesta semana, de que ele nunca foi um “bolsonarista raiz” foi mal digerida por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O futuro governador de São Paulo também afirmou que não vai entrar em “guerra ideológica e cultural” e defendeu a necessidade de Bolsonaro “sair do casulo”, em referência à reclusão do presidente após a derrota nas eleições.

Aliados de peso evitaram comentários públicos em relação à afirmação, mas figuras sem comprometimento com o novo governo ou consideradas de alas mais radicais repercutiram negativamente o episódio. O comentário debochado “bolsonarista nutella” – termo contrário ao “raiz”, usado para pessoas que são novatas em determinado assunto ou fingem gostar de algo para fazerem parte de um grupo – foi feito por vários deles.

O episódio é tratado como mais um item na lista de baixa identificação do entorno de Tarcísio com o bolsonarismo. A insatisfação começou na aliança de Tarcísio com o PSD de Gilberto Kassab e só aumentou nas últimas semanas, com o avanço da influência de nomes como Guilherme Afif Domingos sobre a equipe em formação, em detrimento de bolsonaristas.

O ex-ministro da Educação de Bolsonaro Abraham Weintraub, que rompeu com o presidente e tem criticado a relação do governo federal com partidos do centrão, chamou Tarcísio de “novo Maluf” após a entrevista da segunda-feira.

Após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter sido declarado presidente eleito do Brasil, diversos apoiadores do atual chefe do executivo se posicionaram nas redes reconhecendo a derrota de Jair Bolsonaro (PL).

“Eu tentei avisar, porém, poucos me escutaram. Bolsonaro entregou São Paulo ao Kassab/Temer para proteger a família dele. Agora aguente o Uva Passa, o novo Maluf”, escreveu Weintraub em seu Twitter, rede social na qual é seguido por 1 milhão de pessoas.

A ala olavista da direita respondeu à declaração com sarcasmo. Silvio Grimaldo, editor do site Brasil Sem Medo, criado pelo ideólogo Olavo de Carvalho, escreveu: “Novidade para ninguém”.

Impacto na militância

As reações entre bolsonaristas nas redes variaram entre minimizar a declaração, duvidar de sua veracidade e de atacar Tarcísio. O usuário Geraldo Guerra descreveu a afirmação como “facadas piores que a do Adélio”, referindo-se ao autor do atentado contra Bolsonaro em 2018. Elizabeth Pinheiro tuitou: “Está nascendo um novo Frota?”. Já Rita Rafaeli preferiu crer que o comentário nunca existiu: “Eu acho que é mentira. Ele nunca diria uma barbaridade dessas”.

Aliados de Tarcísio afirmam que a entrevista teve “forte impacto” entre bolsonaristas, mas que ninguém vai falar disso publicamente para não desgastar o governador eleito.

Nas redes sociais, deputados, senadores e ex-ministros de Bolsonaro evitaram comentar o assunto. As bolhas bolsonaristas estiveram ocupadas com as comemorações do jogo do Brasil, aproveitando a vitória sobre a Coreia do Sul para provocar a esquerda por ter criticado o posicionamento político de Neymar, e com a repercussão do bloqueio das redes da deputada federal Bia Kicis (PL-DF), por determinação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política