Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

Uma falha no aplicativo do Bradesco fez alguns clientes acordarem preocupados na manhã dessa quarta-feira (11). (Foto: Reprodução)

Uma falha no aplicativo do Bradesco fez alguns clientes acordarem preocupados na manhã dessa quarta-feira (11). Segundo os relatos, o saldo da conta “sumiu” do aplicativo, restando apenas R$ 1.

Em nota oficial, o banco afirmou que o saldo pode ser visualizado normalmente nas opções “Extratos” ou “Investimentos”, garantindo que os valores estão íntegros e que trabalha para normalizar a visualização.

“O Bradesco informa que alguns clientes não estão conseguindo visualizar o saldo investido no Invest Fácil na tela inicial do aplicativo. O saldo pode ser visualizado normalmente nas opções “Extratos” ou “Investimentos” no próprio App”, disse o banco em nota oficial.

“O banco reforça que os valores permanecem íntegros e está trabalhando para normalizar a visualização o mais rápido possível e lamenta o ocorrido”, completou.

O site DownDetector, que acompanha esse tipo de problema, registrou um aumento significativo nas reclamações por volta das 20h20 de terça-feira, com um número ainda maior de queixas na manhã dessa quarta-feira (11). Dentre as reclamações, 55% estão relacionadas ao Bradesco Cotação para Empresas, enquanto 25% referem-se ao aplicativo para Pessoas Físicas, que é utilizado para pagamentos de contas, e 20% ao app de cartões.

Veja alguns relatos de clientes nas redes sociais:

– “Bradesco simplesmente sumiu com o meu dinheiro.”

– “O dinheiro que estava na minha conta do Bradesco SUMIU! Tirem seu dinheiro do Bradesco.”

– “Bradesco pelo amor de deus meu aplicativo está mostrando que só tenho 1 real e no extrato está falando que tenho mais.”

Redes sociais

Em outra frente, WhatsApp, Instagram e Facebook apresentaram instabilidade durante parte da tarde dessa quarta-feira (11). O pico de reclamações no Downdetector, plataforma que reúne alertas de problemas em sites e plataformas, aconteceu por volta das 15h30. Usuários reclamavam de dificuldade para fazer login e mandar mensagens.

A instabilidade também foi relatada por usuários em outros países, como Argentina, Colômbia, Canadá, México, Estados Unidos e na Índia. Também houve relatos de problemas no Messenger e no WhatsApp Business.

Por volta das 17h, o número de reclamações já tinha caído bastante.

A Meta, proprietária das três plataformas, informou estar ciente dos relatos de problemas no acesso ao WhatsApp. “Estamos trabalhando ativamente em uma solução e começando a ver um retorno à normalidade para a maioria dos usuários. Esperamos que tudo esteja normalizado em breve”, completou.

A empresa não se pronunciou sobre os problemas no Instagram e no Facebook.

A queda das três plataformas da Meta foi um dos assuntos mais comentados no X na tarde dessa quarta-feira, com várias pessoas criando memes. As informações são do portal de notícias G1 e da Jovem Pan.

