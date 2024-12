Geral Dólar cai para 5 reais e 96 centavos com notícia de novo procedimento de Lula

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

O dólar recuou 1,30%, cotado a R$ 5,9682. (Foto: Reprodução)

Após 12 dias cotado acima de R$ 6, o dólar deu uma trégua e fechou a R$ 5,96 nessa quarta-feira (11). O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores, fechou em alta. Investidores esperavam por mais uma alta na taxa básica de juros do Brasil, o que aconteceu. O mercado financeiro também seguiu de olho no estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Após notícias de que o chefe do Executivo passará por um novo procedimento para complementar uma cirurgia feita na cabeça, o dólar passou a cair e o Ibovespa, a subir. “Não tem como criar outro tipo de hipótese que não seja a perspectiva de que a piora, ou uma situação mais delicada da saúde do presidente, se traduza em uma impossibilidade de ele concorrer em 2026”, afirma o economista André Perfeito.

Na última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, nessa quarta-feira (11), elevar a taxa Selic de 11,25% ao ano para 12,25% ao ano.

Com o aumento de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, o Banco Central passa a adotar uma dose mais forte para combater a inflação.

A decisão dessa quarta representa a maior alta dos juros básicos no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a maior escalada desde fevereiro de 2022, quando foi de 1,5 ponto percentual.

Todos os nove diretores do BC votaram para aumentar a Selic em um ponto percentual.

No exterior, o foco ficou com a divulgação de novos dados de inflação dos Estados Unidos, em meio às expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) faça mais um corte de juros em sua próxima reunião, prevista para semana que vem.

Dólar

O dólar recuou 1,30%, cotado a R$ 5,9682. Na mínima do dia, chegou a R$ 5,9512. Com o resultado, acumulou: queda de 1,70% na semana; recuo de 0,54% no mês; e avanço de 22,99% no ano. Na véspera, a moeda norte-americana havia recuado 0,58%, cotada a R$ 6,0469.

Ibovespa

O Ibovespa fechou em alta de 1,06%, aos 129.593 pontos. Com o resultado, acumulou: avanço de 2,90% na semana; alta de 3,12% no mês; e recuo de 3,42% no ano. Na véspera, o índice havia subido 0,80%, aos 128.228 pontos. As informações são do portal de notícias G1.

