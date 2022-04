Colunistas Falta apenas amarrar algumas pontas para confirmar o general Braga Netto como vice

Por Flavio Pereira | 18 de abril de 2022

General Braga Netto deverá ser confirmado candidato a vice de Jair bolsonaro. (Foto: Presidência da República)

O ex-ministro da Defesa, general Braga Netto, será o candidato a vice na chapa à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O presidente tem evitado antecipar o anúncio oficial, mas a costura está praticamente fechada. A experiência de Braga Neto em funções estratégicas no governo e nas Forças Armadas pesaram na definição: antes de assumir a pasta da Defesa, o general esteve à frente da Casa Civil em 2020. Ele também teve uma experiência desafiadora como interventor de Segurança Pública no Rio de Janeiro em 2018, durante o governo de Michel Temer.

Alceu Moreira: “Se Brasil eleger um ladrão, em menos de dois anos viramos uma Venezuela”

O ex-presidente do MDB gaúcho, deputado federal Alceu Moreira, fez ontem uma avaliação sobre as perspectivas da eleição presidencial deste ano: “A população precisa perceber é que, se nós tivermos amor – não precisa ser ao país – o que já é importante – mas aos nossos filhos e netos, eleger um ladrão, uma pessoa que tem comprovadamente responsabilidade sobre um país que subverteu completamente seu conteúdo de integridade social… onde tudo era lubrificado pelo combustível, pelo óleo da corrupção. Se o país concorda em eleger uma pessoa com esse tipo de comportamento, é certo que ele está embarcando o país no maior grau de corrupção. Com um agravante: Lula nesta próxima legislatura, se por acaso se elegesse – e eu não acredito que aconteça isso – ele não iria de novo fazer experiências de bom moço em alguns períodos do governo. Podem ter certeza, eles vêm realmente para transformar o Brasil numa Venezuela num período não maior que dois anos.”

Sem emergência da Covid, fecha a torneira do dinheiro fácil para Estados e municípios

Governadores e prefeitos não gostaram da decisão do governo, em declarar o fim do estado de emergência sanitária por coronavírus no Brasil. Ao invés de comemorarem um novo momento, gestores dos Estados e municípios estão preocupados com o fim de repasse de verbas específicas, pelo governo federal, combaterem a covid-19. Além disso, o fim do estado de emergência voltará a exigir licitações publicas na maior parte dos gastos relacionados à saúde.

Nova pesquisa para o governo repete Onyx na liderança

Alguns pontos se destacam na pesquisa realizada pelo Real Time/Big Data para aferir as tendências na disputa ao governo do Estado e ao Senado, e divulgada nesta ontem pela Record TV no Rio Grande do Sul. Na disputa para governador chama a atenção a liderança consolidada de Onyx Lotrenzoni (PL) e as performances positivas de Romildo Bolzan (PDT) e Beto Albuquerque (PSB). Em um dos cenários, Onyx bate até mesmo o ex-governador Eduardo Leite.

Manuela e Mourão

Para o Senado chama a atenção o empate técnico entre Manuela (PCdoB) e o general Mourão (Republicanos). No caso do general Hamilton Mourão, a excelente posição (16 pontos, atrás de Manuela, com 20) para um estreante numa disputa majoritária.

