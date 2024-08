Dicas de O Sul Falta de acesso das mulheres negras ao diagnóstico e à cura do câncer de mama é debatida em Gramado

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O evento é promovido pelo Instituto Projeto Cura Foto: Divulgação O evento é promovido pelo Instituto Projeto Cura. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A falta de acesso das mulheres negras ao diagnóstico e à cura do câncer de mama metastático e os avanços no tratamento da doença, que estão mudando a perspectiva de vida das pacientes, serão discutidos no “Cura TALKS Breast Gramado”.

Promovido pelo Instituto Projeto Cura, o evento – gratuito e aberto ao público – ocorre nesta quinta-feira (29), das 9h às 18h, no Wish Serrano Resort, na Avenida das Hortênsias, 1.480, em Gramado. As inscrições podem ser feitas pela internet.

“Nós temos que mudar a nossa percepção do câncer de mama metastático em face ao que temos de avanços no manejo e tratamento. O trabalho de todos é dar luz e atenção para essas pacientes que até agora estavam escondidas”, disse o oncologista Carlos Barrios, que é diretor do Grupo Latino Americano de Investigação Clínica em Oncologia.

A palestra do especialista é um dos destaques do evento. Segundo o médico, nos últimos anos, as mulheres com câncer metastático estão vivendo mais tempo e algumas delas têm conseguido a cura da doença. Parte das novas medicações já está disponível no SUS.

O Cura TALKS Breast Gramado é realizado como uma programação paralela ao 18º Câncer de Mama Gramado, congresso exclusivo para médicos.

Instituto

O Instituto Projeto Cura é uma entidade sem fins lucrativos que se dedica a conscientizar a sociedade sobre os benefícios das pesquisas clínicas. A entidade, de vanguarda na América Latina, incentiva que profissionais da área da saúde sejam pesquisadores e capta recursos para financiar os estudos científicos independentes ou acadêmicos, por meio da promoção de eventos científicos, esportivos ou sociais. A organização também recebe doações de pessoas físicas ou jurídicas – de maneira direta ou indireta – através da doação ou dedução do Imposto de Renda, por exemplo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/falta-de-acesso-das-mulheres-negras-ao-diagnostico-e-a-cura-do-cancer-de-mama-e-debatida-em-gramado/

Falta de acesso das mulheres negras ao diagnóstico e à cura do câncer de mama é debatida em Gramado

2024-08-28