Expointer Expointer 2024: produtos com sabores exóticos conquistam visitantes do Pavilhão da Agricultura Familiar

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

As novidades desta edição trazem mais visibilidade aos negócios e impulsionam o número de vendas. Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom As novidades desta edição trazem mais visibilidade aos negócios e impulsionam o número de vendas. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom) Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

O Pavilhão da Agricultura Familiar, um dos espaços mais visitados e adorados da Expointer, conta com uma ampla cartela de opções de produtos alimentícios capazes de agradar os mais diversos paladares. A cada ano, algumas agroindústrias que participam do evento apostam na produção de itens com sabores exóticos e diversificados para conquistar e captar a atenção do público. As novidades desta edição, que vão desde geleia de queijo a cerveja de caramelo e rapadura, trazem mais visibilidade aos negócios e impulsionam o número de vendas.

Um dos produtos que virou sucesso entre os visitantes é a cuca de café com bombom, produzida por uma agroindústria do município de Feliz. Pela terceira vez na feira, Yuri Gayer conta que o produto é a principal inovação que eles levaram para esta edição e que demorou bastante tempo para ser desenvolvido. Para alcançar o equilíbrio entre o sabor marcante do café e a leveza do chocolate, Gayer contou com o auxílio dos clientes.

“As pessoas próximas que moram na nossa região ajudaram a aprimorar esse produto. O sabor foi criado no ano passado, e os clientes começaram a pedir que o gosto do café fosse um pouco mais acentuado. Fomos pensando e tentando desenvolver a receita para que tivesse um sabor mais marcante do café. Hoje, conseguimos alcançar um bom resultado. Quem gosta de café, adora essa cuca”, relata Gayer, que comercializa seus produtos no estande 29. No primeiro fim de semana, cerca de 150 cucas de café com bombom já foram vendidas.

Entre os queijos, iogurtes e demais laticínios que podem ser encontrados no pavilhão, há um produto específico que se destaca: o doce de leite com raspas de limão. Original de Soledade, a empresa administra uma combinação não tão usual de ingredientes, criada em comemoração aos dois anos de atuação no segmento. “O nosso produto é um sucesso de vendas. As pessoas que buscam algo diferenciado e um sabor novo acabam comprando porque ele é exclusivo. O limão quebra a doçura do doce de leite tradicional”, comenta a produtora Eloiza Debona. À frente da agroindústria, na banca 268, ela comercializou cerca de 300 unidades desse novo sabor até o momento.

Na parte de bebidas, a cerveja de sabor caramelo e rapadura é a principal novidade no pavilhão. O item não leva nenhum ingrediente exótico na receita, apenas malte, água, lupo e levedura, conforme explica o proprietário, Pedro Kaltbach.

“Todos os detalhes do processo são voltados a fazer com que ela tenha sabor de caramelo e de rapadura. A cerveja foi feita para a festa do nosso município, a Fenacan, um evento com produtos feitos a partir da cana, como cachaça, rapadura e pé-de-moleque. Assim, resolvemos montar a receita mais caramelizada que a gente conseguiu. É uma cerveja trapista, belga”.

A bebida, que é produzida em Santo Antônio da Patrulha, tem sido bastante procurada pelas pessoas que visitam o local. Kaltbach tem muitas expectativas com a feira, já que é o primeiro ano que participa, e enxerga no evento uma boa oportunidade não apenas para aumentar o volume de vendas, mas também para melhorar a projeção do negócio.

O sucesso de vendas no Pavilhão da Agricultura Familiar pode ser visto em números. Pela primeira vez na história, foram superados R$ 2 milhões no primeiro fim de semana de feira. Para conferir todas as novidades do espaço, o público pode visitá-lo das 8h às 20h, até o próximo domingo, 1º de setembro.

Expointer 2024: produtos com sabores exóticos conquistam visitantes do Pavilhão da Agricultura Familiar

