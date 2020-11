Bem-Estar Faltou nutriente? O corpo está sentindo a falta de alguns alimentos

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A redução calórica vem acompanhada de um problema: a falta de nutrientes. (Foto: Reprodução)

Restringir os alimentos que compõem as refeições é uma atitude muito comum entre as pessoas que têm o objetivo de emagrecer. Contudo, em alguns casos, a redução calórica vem acompanhada de um problema: a falta de nutrientes. Como assim? Quem quer perder peso e faz isso por conta própria, ou seja, não consulta um profissional para montar um plano alimentar saudável, corre o risco de deixar ingredientes ricos nutricionalmente de fora do cardápio, que são essenciais para que o corpo funcione direito. Isso acontece porque, na ânsia de entrar em forma, uma das poucas coisas levadas em consideração são as calorias que o alimento apresenta, “ignorando” o restante de suas propriedades. E é exatamente aí que o perigo se esconde.

Fome oculta

Esse problema é caracterizado pela não regularidade de uma alimentação balanceada, que culmina em falta de nutrientes no organismo. A fome oculta é, inclusive, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo definida como a necessidade não explícita de um ou mais dos 26 micronutrientes essenciais para o bom funcionamento do corpo. E engana-se quem pensa que esse tipo de déficit é algo incomum. De acordo com a OMS, cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo apresentam esse quadro, que se instala de forma silenciosa, comprometendo o sistema imunológico e deixando o organismo fraco.

Então, como evitar ser vítima da fome oculta? O primeiro passo é sempre manter uma dieta equilibrada, ou seja, que contenha representantes de todos os grupos alimentares, inclusive gorduras benéficas, carboidratos e proteínas. Depois, é fundamental contar com o apoio de um nutricionista ou um nutrólogo, profissionais capazes de elencar quais os melhores alimentos para cada caso. E, por fim, ter em mente que comer bastante não significa comer bem, ou seja, é melhor consumir menos quantidade e mais qualidade.

Falta de nutrientes: sinais que o corpo dá

Ainda não existem testes ou exames caseiros que permitam detectar todos os nutrientes que estão em falta no organismo. Por meio do exame de sangue, é possível conferir a dosagem de algumas substâncias, como a vitamina B12 e a D. Entretanto, essa missão é facilitada pelo seu próprio corpo! Isso porque ele é o responsável por dar sinais de que existe a ausência de vitaminas e minerais. Em outras palavras, às vezes, aquela mudança constante de humor, a queda de cabelo sem explicação e a fraqueza que insiste em atrapalhar sua rotina são as formas que o organismo encontrou para “dizer” que algo não está bem. Consulte seu médico e receba todas as orientações personalizadas para seu organismo!

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar