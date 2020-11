Grêmio Grêmio treina com foco no Corinthians e no Guarani

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Tricolor entra em campo no domingo (22), pelo Brasileirão, e depois na quarta-feira (25), pela Libertadores Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 20 de novembro de 2020

Sob comando do técnico Renato Portaluppi, o Grêmio realizou, nesta sexta-feira (20), o penúltimo treino antes da partida contra o Corinthians, que acontece neste domingo (22), às 22h30, na Neo Química Arena. A sessão dessa tarde foi dividida entre atividades físicas e técnico-táticas.

Antes de começar as atividades com bola, os jogadores se reuniram com a preparação física para um circuito, revezando-se em diferentes estações de trabalho. Nelas, os atletas exercitaram movimentos de agilidade, mudanças de direção, velocidade e salto. Finalizada a parte física, o grupo foi dividido em setores, orientados pelo técnico Renato Portaluppi em uma metade do campo e pelo auxiliar Alexandre Mendes em outra.

Com Renato estavam os laterais, meio-campistas de criação e atacantes, além dos goleiros. O técnico treinou a criação de jogadas, orientando posicionamento e combinações, tais como ultrapassagens, triangulações e passes entrelinhas. Na outra metade, Alexandre Mendes e Victor Hugo Signorelli comandaram uma atividade de movimentos defensivos, com os zagueiros e os volantes de posicionamento.

No último momento da sessão, os jogadores fizeram uma atividade de ataque contra defesa, colocando em prática os movimentos orientados por Renato e Alexandre Mendes no treinamento setorizado.

Com retorno de Kannemann e Orejuela, e a chegada de Cesar Pinares, Renato deve ir com o time misto a São Paulo, até porque já tem compromisso pela Libertadores, na quinta-feira (26), contra o Guarani do Paraguai.

O Grêmio entra em campo no próximo domingo (22), pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, na Neo Química Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

