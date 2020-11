Grêmio O Grêmio enfrenta o Corinthians em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

Treino com foco no time paulista e também na Libertadores. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA)

Grêmio e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 20h30min, pelo Campeonato Brasileiro, em São Paulo, na Neo Química Arena. No sábado, o Grêmio fez o último treino antes do confronto no CT Luiz Carvalho, ainda em Porto Alegre, o grupo trabalhou visando o duelo com o Corinthians.

No treino, o grupo participou de um trabalho de aquecimento comandado pela preparação física. Logo em seguida, a comissão técnica organizou um trabalho técnico em quadrantes demarcadas no gramado, com troca de passes de um toque. A novidade foi a presença do meia Pinares participando da atividade em campo com os companheiros.

A maior parte do treino foi destinada a tradicional atividade que antecede os jogos. Em campo reduzido, os atletas foram organizados em dois times para um trabalho de enfrentamento e dois toques. A delegação embarcou para São Paulo na tarde de sábado. Grêmio e Corinthians se enfrentam pela segunda vez na temporada 2020. Pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na Arena, em Porto Alegre, o duelo terminou empatado sem gols. Se vencer o confronto desta rodada, o Grêmio pode entrar na zona de classificação à Libertadores, subindo na tabela de classificação.

O Grêmio teve o acerto da ampliação de contrato do técnico Renato Portaluppi até fevereiro de 2021, período no qual se encerra a atual temporada. O vínculo do treinador com o clube tem validade até o dia 20 de janeiro. As competições se encerram no final de fevereiro, e Renato quis a prorrogação para finalizar as competições em que o tricolor está na disputa.

