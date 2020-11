Grêmio Fora de casa, Grêmio empata em 0 a 0 com o Corinthians

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 22 de novembro de 2020

Jogando na Neo Química Arena, em São Paulo, Grêmio e Corinthians empataram em 0 a 0 na noite deste domingo (22). A partida foi válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor fica com 34 pontos na tabela. Já o time paulista soma 26 pontos.

O primeiro tempo foi equilibrado e de muitas faltas. Apesar disso, o Tricolor teve uma leve superioridade durante os 45 minutos iniciais. Jean Pyerre cobrou duas faltas que levaram perigo a meta de Cássio. Já o Corinthians teve um de seus jogadores expulso – Marllon, após uma falta forte cometida sobre Matheus Henrique.

A etapa complementar seguiu no mesmo ritmo. Os donos da casa tiveram ainda mais um atleta punido com cartão vermelho – Otero, após uma falta sobre Luiz Fernando. Mesmo com dois jogadores a mais, o Grêmio não conseguiu encontrar o caminho para o gol, apesar de maior volume de jogo.

O jogo

Na Neo Química Arena, quem mandou no jogo foi o Tricolor. Aos oito, Pepê cruzou para Luiz Fernando, que fez o desvio e viu Cássio evitar o gol. Na sequência, Diego Souza e Jean Pyerre também levaram perigo à meta corintiana. Já aos 28, o Timão passou a jogar com um a menos, após expulsão de Marllon. Tentando aproveitar a vantagem numérica, a equipe gaúcha seguiu pressionando, mas não conseguiu furar o bloqueio alvinegro.

Na volta do intervalo, o Corinthians chegou primeiro. Aos 14 minutos, Jonathan Cafu achou Luan pelo meio, o camisa 7 saiu em velocidade, mandou para o gol e viu Orejuela salvar o Imortal. A resposta tricolor veio, aos 17, com Luiz Fernando. Na marca dos 20, o Otero recebeu o cartão vermelho e o Alvinegro passou a ter nove jogadores em campo. Com dois a mais, o Grêmio teve a bola no ataque, mas com pouca inspiração não chegou ao gol. Enquanto o Alvinegro esperou por uma bola que quase veio, aos 34. Após contra-ataque veloz, Fábio Santos pegou uma sobra na área e tocou para Fagner, o lateral bateu bonito para defesa espetacular de Vanderlei.

Ficha técnica

– Corinthians: Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Camacho), Cantillo (Xavier), Luan (Léo Natel), Jonathan Cafú (Lucas Piton) e Otero; Matheus Davó (Bruno Méndez). Técnico: Vagner Mancini.

– Grêmio: Vanderlei; Orejuela (Churín), Geromel, Rodrigues e Cortez (Diogo Barbosa); Darlan (Pinares), Matheus Henrique (Victor Ferraz) e Jean Pyerre (Isaque); Luiz Fernando, Pepê e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

– Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (RN), auxiliado por Jean Marcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima (RN). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

