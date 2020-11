Grêmio Renato lamenta empate com Corinthians e diz que vai ter um “papo com o grupo” sobre chance cedida ao adversário

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Tricolor perdeu uma posição na tabela, caindo para o oitavo lugar com 34 pontos Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 23 de novembro de 2020

O tricolor empatou em 0 a 0 com o Corinthians na noite deste domingo (22), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deixou escapar a oportunidade de vencer um adversário com dois jogadores a menos em campo. Após a partida, o técnico Renato Portaluppi admitiu que faltou criação e até entrega para superar a equipe paulista.

“O Grêmio de repente criou um pouco mais em 11 contra 11 do que com dois a mais. Faltou ultrapassagens, jogadas de fundo, cruzamos bolas de muito longe da área. Facilitou para a defesa do adversário, sem tirar os méritos do Corinthians que conseguiu se defender. Mas faltou criação da nossa parte“, admitiu Renato.

Por pelo menos 30 minutos o Grêmio ficou em campo com dois jogadores a mais, após a expulsão de Marllon e Otero. Mesmo assim, não conseguiu ser efetivo para abrir o placar e ainda levou um susto com o chute de Fagner defendido por Vanderlei, chance mais clara do timão na partida. O técnico definiu o lance como “inadmissível”: “Já conversei com o grupo, vou conversar mais no vídeo. É inadmissível, sem dúvida. Com dois a mais o adversário não pode chegar próximo da área, muito mais ter uma oportunidade daquela. Não dá para admitir, mas é um papo meu com o grupo”.

O empate impediu que o tricolor chegasse no G-4. O técnico lamentou o resultado, mas ainda ponderou o contexto da equipe na tabela: “Um ou dois a mais, às vezes um ou outro pensa que não precisa mais correr. E o adversário se entregando. Daqui a pouco está superior por esse pensamento. Ficamos tristes, porque poderíamos ter vencido, não que fizemos muito para vencer, mas poderíamos. Daríamos um passo grande na tabela, mas faz parte. Ganhamos um ponto, estamos a cinco do líder e um jogo a menos“, disse.

Com o empate, o tricolor perdeu uma posição na tabela, caindo para o oitavo lugar com 34 pontos. O elenco fica em São Paulo treinando até na terça-feira (24), quando viaja para Assunção, no Paraguai, onde encara o Guaraní, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O confronto está marcado para a próxima quinta (26), às 21h30, no Estádio Defensores del Chaco.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

