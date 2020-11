Grêmio Grêmio renova com meia Thaciano até 2024

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Meia já fez 25 jogos nesta temporada e marcou dois gols Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 23 de novembro de 2020

Conforme apurado pela reportagem da Rádio Grenal, o Grêmio acertou a renovação de contrato com o meia Thaciano. O vínculo do jogador ia até dezembro de 2022 e agora se estende até 2024.

Apesar de contestado por parte da torcida, Thaciano é um dos atletas mais acionados por Renato nos jogos do Tricolor. Até o momento, foram 25 partidas com dois gols marcados na temporada de 2020. Recentemente, o meia se envolveu em especulações de uma possível troca com Santos e Athletico-PR, mas acabou permanecendo.

O jogador chegou ao Grêmio em 2017, inicialmente por empréstimo e depois em definitivo, vindo do Boa Esporte, equipe que, na época, disputava a série B.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio