Celebridades Família de Gugu Liberato posta homenagem no dia em que apresentador faria 61 anos

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

Foto de Gugu com o filho foi uma das compartilhadas. Foto: Reprodução/Instagram Foto de Gugu com o filho foi uma das compartilhadas. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A família de Gugu Liberato fez uma homenagem especial ao apresentador no Instagram nesta sexta-feira (10), dia em que ele completaria 61 anos. Gugu morreu em novembro de 2019, após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos.

Foram compartilhadas várias de imagens do apresentador. Em algumas, bem pessoais, ele aparece com a mãe, Maria do Céu, e os filhos, João, Marina e Sofia. Rose Miriam, mãe dos herdeiros do apresentador, não está nos registros. Ela trava uma disputa na Justiça para provar que vivia em regime de união estável e, assim, ter direito a parte da fortuna que foi deixada por Gugu.

“Hoje, 10 de abril, GUGU completaria 61 anos. Neste 2020 ele não está mais aqui pertinho da gente, nosso Gugu atendeu ao chamado de Deus e seguiu sua caminhada agora lá no alto, onde vivem os anjos”, diz a legenda.

O texto continua destacando a importância de valorizar o “sentimento verdadeiro”. “Neste seu dia, querido Gugu, vamos lembrar de você inspirados pelo aviador francês Antoine de Saint-Exupéry, que em seu livro O Pequeno Príncipe, nos apresentou a frase ‘O essencial é invisível aos olhos’. Você passou por nossas vidas e semeou um sentimento muito especial. Esse sentimento segue batendo em nossos corações, basta deixarmos de lado as coisas superficiais e focarmos na verdadeira beleza que é algo que existe dentro de cada um de nós. Assim é o grande tesouro que a vida nos dá, algo tão grande e infinito que não pode ser acessado pelos olhos. Assim é o sentimento verdadeiro, algo que não vemos e nem podemos tocar, podemos apenas sentir”.

Por fim, a nota explica que as imagens foram retiradas do acerto pessoal de Gugu Liberato. “Não podemos mais ver você bem de pertinho, mas sentiremos para sempre a sua energia, a sua luz. Que Deus te abençoe hoje e sempre… Reunimos aqui uma seleção de fotos que fazem parte do acervo pessoal de Gugu. Momentos felizes e inesquecíveis que ele agora divide com todos aqueles que o amaram. Que seu dia seja de luz, paz e amor!”.

Vários famosos deixaram mensagens nos comentários da publicação. “Te amo eternamente”, declarou a cantora Simony. “Esse sorriso transmite paz. Quanta saudade”, acrescentou Solange Gomes, ex-musa da Banheira do Gugu. “Feliz aniversário, anjinho da guarda”, completou Nicole Bahls.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades