Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

A TV Pampa exibe nesta sexta-feira (10), às 22h30min, um programa especial como parte das comemorações dos 20 anos da RedeTV! O destaque fica por conta das grandes entrevistas internacionais realizadas por Luciana Gimenez, apresentadora dos programas SuperPop e Luciana By Night.

As personalidades selecionadas para a atração que será exibida pela TV Pampa são: o polêmico presidente dos Estados Unidos, Donald Trump; a cantora norte-americana Britney Spears, em entrevista realizada no auge da carreira da musa pop; o ator de filmes de ação e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger; e o rockstar inglês da banda Rolling Stones, Mick Jagger, ex-marido de Luciana e com quem ela tem um filho, Lucas, hoje com 20 anos.

O Especial RedeTV! 20 Anos também será reprisado no domingo (12), às 17h, na TV Pampa.

