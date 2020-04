Magazine “Queria poder tocar um samba, mas não sei tocar”, diz Zeca Pagodinho sobre live na quarentena

9 de abril de 2020

Cantor vem recebendo muitos pedidos de fãs para se apresentar.

A pedido de fãs, o cantor e compositor Zeca Pagodinho, 61, usou as redes sociais na terça-feira (07) para dizer o motivo pelo qual não se apresenta ao vivo, como outros artistas estão fazendo nesse período de quarentena e isolamento social devido a pandemia do coronavírus.

Ao lado do neto, em uma gravação, Zeca Pagodinho disse não saber tocar instrumento, e por isso, não consegue fazer uma live.”Então, meus fãs, estou aqui. Queria poder tocar um samba, mas não sei tocar, não tem quem toque… Tô aqui nessa quarentena, mas estou respeitando, esperando que todo mundo também respeite pra que isso daqui a pouco passe, e eu volte aos palcos pra gente cantar nosso samba com palmas, drinks, brindes”, disse o sambistas.

Enquanto isso, Zeca Pagodinho também afirmou estar ouvindo bastante música em casa. Beth Carvalho, Aniceto e Fundo de Quintal, foram citados pelo músico, que também disse estar revivendo suas fitas K-7 antigas. “Rezando bastante para que tudo passe. Confira e se puderem, fiquem em casa”, alertou o cantor.

Ainda na publicação postada na conta oficial do sambista, ressaltou que Zeca está em casa com a família “mesmo com saudades do botequim.”

Nos comentários, fãs e internautas manifestaram compreensão e também expressaram ainda mais a vontade de assisir uma live do artista. “Zeca não precisa ter ninguém, coloca uma cadeira uma caixa de cerveja e vai cantando essas músicas que está aí nos discos”, escreveu um seguidor. “Tranquilidade Zeca, aproveita a família. Te escutamos no Spotify”, brincou outro fã.

