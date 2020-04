Celebridades Joe Jonas fala sobre experiência de quarentena com esposa e dá dica para casais

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

Cantor está a espera do primeiro filho com Sophie Turner Foto: Reprodução Cantor está a espera do primeiro filho com Sophie Turner. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em um bate-papo descontraído com o apresentador do E! News, Andy Cohen, o cantor Joe Jonas, 30, falou abertamente como tem sido a quarentena ao lado da esposa, atriz de “Game of Thrones”, Sophie Turner, 23.

O integrante da banda Jonas Brothers disse que está sendo bom ficar em casa com a amada. “Eu tenho que perguntar a ela… Acho que para nós é bom ter um ao outro durante esse tempo, mas acho que pode ser diferente para muitas pessoas”, disse.

Casados desde maio de 2019, Joe ressaltou que entende que nem todos os casais são os mesmos, e aproveitou o momento para dar uma dica. “O que eu encorajaria para outros casais, é encontrar maneiras criativas e divertidas de ter uma noite um com o outro.” Os dois estão a espera do primeiro filho, que foi anunciado no início do ano.

