Celebridades Fernanda Motta comenta sobre luta contra câncer de mama e imunidade baixa durante pandemia

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

Atriz está no ar na reprise de "Totalmente Demais", na TV Globo Foto: Zo Guimaraes/UOL Atriz está no ar na reprise de "Totalmente Demais", na TV Globo. (Foto: Zo Guimaraes/UOL) Foto: Zo Guimaraes/UOL

A modelo Fernanda Motta, 38, falou abertamente sobre o momento que está vivendo, em meio a pandemia do novo coronavírus, e sua luta contra um câncer de mama, diagnosticado no ano passado.

A atriz, que está no ar na reprise da novela “Totalmente Demais” (TV Globo), disse que tem feito um tratamento oral, após sessões de quimioterapia, e com isso, é grupo de risco. “A imunidade, por causa dos remédios, fica muito baixa. Por isso que eu, voluntariamente, antes de estourar tudo isso, resolvi ficar em casa. Se não tivesse varanda, teria morrido.”

Na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm, originalmente exibida em 2015 e agora reprisada por causa das paralisações das gravações, Fernanda Motta fez sua estreia nas telinhas no papel de Daniele, uma top model internacional que se envolve com Arthur (Fábio Assunção).

Confiante, Fernanda Motta afirmou que seu olhar para doença é diferente. “Desde o primeiro momento, pensei que era uma coisa que precisava ser tratada e ponto final. Nunca pensei: ‘Por que eu?’. Sempre vou pensar positivo porque, assim, mais rápido acaba e mais efeito faz.”

Nas redes sociais, Motta vem se expressando com os seguidores. A atriz já fez vídeos contando sobre seu “caso de amor com a TV” e também como tem encarado a quarentena. Acima de tudo, a modelo usa da visibilidade para incentivar as pessoas a ficarem em casa.

