Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

Dinheiro e drogas foram apreendidos Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (09), a Operação Piggyback para combater o tráfico de drogas no bairro Duque de Caxias, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Onze criminosos foram presos. Os agentes também cumpriram 12 mandados de busca e apreensão. Dinheiro e drogas foram apreendidos.

Segundo o delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior, a ação visou combater o tráfico de drogas na região conhecida como Labirinto, perto do foro de São Leopoldo e da estação Unisinos da Trensurb.

“O chefe dessa associação para o tráfico de drogas seria um indivíduo que está preso na Penitenciária Estadual do Jacuí, de 38 anos de idade e com antecedentes por homicídios e tráfico. Um outro indivíduo, também preso na Penitenciária Modulada de Montenegro, de 26 anos de idade, com antecedentes por homicídios, roubos e tráfico de drogas, seria o gerente do tráfico de drogas do bairro Duque de Caxias, sendo participante de conhecida organização criminosa. Tal indivíduo coordenava o tráfico praticado por outros dez investigados”, afirmou o delegado.

