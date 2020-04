Celebridades Gusttavo Lima posa tomando sol sem camisa e leva “bronca” de Andressa Suita

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

Gusttavo Lima levou pressão da "patroa". Foto: Reprodução/Instagram Gusttavo Lima levou pressão da "patroa". (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima aproveitou o sol nesta sexta-feira (10) de quarentena + feriado para atualizar o bronzeado. De boné, óculos escuros e sem camisa, o sertanejo ostentou os músculos e as muitas tatuagens em foto compartilhada no Instagram.

Na legenda, optou apenas por um emoji do “Astro Rei”. Mas eis que, nos comentários, a “patroa” Andressa Suita surgiu para acabar com a vida boa do sertanejo. “Amadooooo, tô te esperando aqui na casa pra me ajudar com as crianças”, disparou.

A mensagem gerou mais de 1,2 mil reações em apenas 30 minutos. Mas a gente sabe que é tudo brincadeira, né? A loira gosta de fazer piadinhas nos posts do maridão. Nesse caso, por exemplo. deixou até um emoji gargalhando.

Outros internautas comentaram o clique de Gusttavo. “Tem mais peito que eu”, observou uma fã. “Preparando o bronze pra amanhã”, acrescentou outra. “Ativando a melanina pra sábado em 3, 2, 1”, brincou mais um.

