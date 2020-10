Polícia Família é encontrada morta em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Casa onde ocorreu o crime. Foto: Divulgação/BM Casa onde ocorreu o crime. (Foto: Divulgação/BM) Foto: Divulgação/BM

Uma família foi encontrada morta dentro de casa em Caxias do Sul nesta terça-feira (27). A Brigada Militar e a Polícia Civil foram chamadas para atender a ocorrência. As vítimas foram um casal e um filho pequeno, que morreram em casa, no bairro Jardim Iracema. A mulher estaria grávida. O IGP (Instituto-Geral de Perícias) também foi chamado.

O crime ocorreu ocorreu em uma casa de dois pavimentos e a suspeita é de que o crime tenha sido cometido entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça.

As vítimas seriam Édson Toffolo, 37 anos, Vanessa Martins dos Santos, 29 anos, e o filho Enzo dos Santos de Oliveira, de quatro anos. O homem teria levado 12 tiros, a mulher, dois, e a criança, um. Eles foram encontrados deitados em uma cama. A suspeita é de execução.

